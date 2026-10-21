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Главная Львов Сильный ветер и дожди: прогноз погоды во Львове на завтра

Сильный ветер и дожди: прогноз погоды во Львове на завтра

Ua ru
21 октября 2026 17:02
Погода во Львовской области 22 октября: дожди, туман и порывы ветра до 20 м/с Новини.LIVE
Женщина идёт по улице в дождливую погоду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 22 октября, во Львовской области ожидается дождливая и ветреная погода. Днём местами пройдут значительные осадки, а скорость порывов юго-восточного ветра достигнет 20 м/с. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха днем составит до +17 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.

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Погода во Львове и области

Погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклонической депрессии над Атлантикой и Адриатикой.

На Львовщине будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем будут идти дожди, местами — значительные. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер юго-восточный, скоростью 9–14 м/с, днем местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °C, днём — +12…+17 °C.

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Погода во Львове 22 октября. Фото: Meteoprog

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, а днем ожидается дождь. Ночью и утром возможен слабый туман.

Температура воздуха в городе ночью составит +9…+11 °C, днём — +13…+15 °C. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с.

Какой будет пожарная опасность

22 октября на Львовщине будет преобладать низкий уровень пожарной опасности — 2-й класс, местами она будет отсутствовать — 1-й класс. В районе Мостиска прогнозируется средний уровень — 3-й класс.

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Пожарная опасность 22 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Последние новости Львова

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 21 октября пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко разъяснил ситуацию с очередями на границе и заявил, что пока нет оснований говорить об ожидании продолжительностью в десятки часов.

Также Новини.LIVE писали, что 21 октября депутат Львовского городского совета высказался о стремительном росте стоимости аренды жилья во Львове. Он раскритиковал ситуацию на рынке недвижимости и заявил, что ему стыдно за людей, которые устанавливают такие цены.

Львов Львовская область синоптик прогноз погоды Погода во Львове
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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