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Головна Львів Сильний вітер і дощі: прогноз погоди у Львові на завтра

Сильний вітер і дощі: прогноз погоди у Львові на завтра

Ua ru
21 жовтня 2026 17:02
Погода на Львівщині 22 жовтня: дощі, туман і пориви вітру до 20 м/с Новини.LIVE
Жінка йде вулицею у дощову погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 22 жовтня, на Львівщині очікується дощова та вітряна погода. Удень місцями пройдуть значні опади, а швидкість поривів південно-східного вітру сягатиме 20 м/с. Уночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря вдень становитиме до +17 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

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Погода у Львові та області

Погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклонічної депресії над Атлантикою та Адріатикою.

На Львівщині буде хмарно з проясненнями. Уночі істотних опадів не очікують, проте вдень дощитиме, місцями — значно. Уночі та вранці можливий слабкий туман.

Вітер південно-східний, швидкістю 9–14 м/с, удень подекуди пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °C, удень — +12…+17 °C.

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Погода у Львові 22 жовтня. Фото: Meteoprog

У Львові також буде хмарно з проясненнями. Уночі істотних опадів не прогнозують, а вдень очікується дощ. Уночі та вранці можливий слабкий туман.

Температура повітря в місті вночі становитиме +9…+11 °C, удень — +13…+15 °C. Вітер південно-східний, 9–14 м/с.

Якою буде пожежна небезпека

22 жовтня на Львівщині переважатиме низький рівень пожежної небезпеки — 2-й клас, місцями вона буде відсутня — 1-й клас. У районі Мостиськ прогнозують середній рівень — 3-й клас.

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Пожежна небезпека 22 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погодні умови сприятимуть низькій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Останні новини Львова

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 21 жовтня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив ситуацію з чергами на кордоні та заявив, що наразі немає підстав говорити про очікування тривалістю в десятки годин.

Також Новини.LIVE писали, що 21 жовтня депутат Львівської міської ради висловився про стрімке зростання вартості оренди житла у Львові. Він розкритикував ситуацію на ринку нерухомості та заявив, що йому соромно за людей, які встановлюють такі ціни.

Львів Львівська область синоптик прогноз погоди Погода у Львові
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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