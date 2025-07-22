Сколько зарабатывает Садовый - мэр Львова жалуется, что 60 тысяч гривен зарплаты его семье не хватает

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: ЛГС

Городской голова Львова Андрей Садовый признался, что его семье не хватает 60 тысяч гривен ежемесячного дохода, который он получает в качестве зарплаты. В то же время глава города добавляет, что у семьи есть дополнительный доход.

Об этом пишет 24 канал.

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По словам Садового, его семья имеет значительные финансовые обязательства, в частности из-за большого количества членов семьи и активного социального участия жены Екатерины.

"Наша семья состоит из моей мамы, тещи, пяти детей, нас с Екатериной. Есть много чего, что нужно поддержать. Конечно, не укладываемся в бюджет 60 тысяч", — прокомментировал мэр.

Он также пояснил, что жена работает в Центре реабилитации UNBROKEN как социальный работник, но только на четверть ставки. С начала полномасштабного вторжения она активно занимается поддержкой ветеранов и переселенцев.

"В последнее время она уже работает как социальный работник в UNBROKEN. Каждый день наших ветеранов — ребят на креслах колесных, на костылях — она возит в театры, кинозалы, на стрельбу из лука, рыбалку. Обычно эти активности у нее после обеда, поэтому домой она приходит достаточно поздно. Иногда даже позже, чем я", — рассказал Садовый.

Он добавил, что участие жены в таких инициативах не о деньгах, а о примере и мотивации для других.

"Это исключительно посыл ее души. Однако когда она это делает, многие люди перестают сачковать и выполняют свои обязанности также качественно", — сказал мэр.

Несмотря на ограниченность бюджета, Садовый подчеркнул, что его семья никогда не была бедной — у них есть семейный бизнес, приносящий доход, который он указывает в декларации.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый рассказал, сколько зарабатывает его кот Левчик.

Также глава Львова ответил, чем занимаются его сыновья за рубежом.