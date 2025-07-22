Скільки заробляє Садовий — мер Львова скаржиться, що 60 тисяч гривень зарплати його сім'ї не вистачає

Сім'ї Садового на життя замало 60 тисяч — мер пояснив витрати
Міський голова Львова Андрій Садовий зізнався, що його родині не вистачає 60 тисяч гривень щомісячного доходу, який він отримує як зарплату. Водночас очільник міста додає, що у сім'ї є додатковий дохід.
Про це пише 24 канал.
Чому Садовому замало 60 тисяч гривень
За словами Садового, його родина має значні фінансові зобов’язання, зокрема через велику кількість членів сім’ї та активну соціальну участь дружини Катерини.
"Наша родина складається з моєї мами, тещі, п’яти дітей, нас з Катериною. Є багато чого, що потрібно підтримати. Звичайно, що не вкладаємося у бюджет 60 тисяч", — прокоментував мер.
Він також пояснив, що дружина працює в Центрі реабілітації UNBROKEN як соціальний працівник, але лише на чверть ставки. З початку повномасштабного вторгнення вона активно займається підтримкою ветеранів та переселенців.
"Останнім часом вона вже працює як соціальний працівник в UNBROKEN. Кожного дня наших ветеранів — хлопців і дівчат на кріслах колісних, на милицях — вона возить у театри, кінозали, на стрільбу з лука, рибалку. Зазвичай ці активності у неї після обіду, тому до хати вона приходить достатньо пізно. Деколи навіть пізніше, ніж я, — розповів Садовий.
Він додав, що участь дружини в таких ініціативах не про гроші, а про приклад і мотивацію для інших.
"Це винятково посил її душі. Проте коли вона це робить, багато людей перестають сачкувати та виконують свої обов’язки також якісно", — сказав мер.
Попри обмеженість бюджету, Садовий підкреслив, що його родина ніколи не була бідною — у них є сімейний бізнес, що приносить дохід, який він вказує в декларації.
Раніше мер Львова Андрій Садовий розповів, скільки заробляє його кіт Левчик.
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