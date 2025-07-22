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Головна Львів Сім'ї Садового на життя замало 60 тисяч — мер пояснив витрати

Сім'ї Садового на життя замало 60 тисяч — мер пояснив витрати

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 14:55
Скільки заробляє Садовий — мер Львова скаржиться, що 60 тисяч гривень зарплати його сім'ї не вистачає
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: ЛМР

Міський голова Львова Андрій Садовий зізнався, що його родині не вистачає 60 тисяч гривень щомісячного доходу, який він отримує як зарплату. Водночас очільник міста додає, що у сім'ї є додатковий дохід.

Про це пише 24 канал.

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За словами Садового, його родина має значні фінансові зобов’язання, зокрема через велику кількість членів сім’ї та активну соціальну участь дружини Катерини.

"Наша родина складається з моєї мами, тещі, п’яти дітей, нас з Катериною. Є багато чого, що потрібно підтримати. Звичайно, що не вкладаємося у бюджет 60 тисяч", — прокоментував мер.

Він також пояснив, що дружина працює в Центрі реабілітації UNBROKEN як соціальний працівник, але лише на чверть ставки. З початку повномасштабного вторгнення вона активно займається підтримкою ветеранів та переселенців.

"Останнім часом вона вже працює як соціальний працівник в UNBROKEN. Кожного дня наших ветеранів — хлопців і дівчат на кріслах колісних, на милицях — вона возить у театри, кінозали, на стрільбу з лука, рибалку. Зазвичай ці активності у неї після обіду, тому до хати вона приходить достатньо пізно. Деколи навіть пізніше, ніж я, — розповів Садовий.

Він додав, що участь дружини в таких ініціативах не про гроші, а про приклад і мотивацію для інших.

"Це винятково посил її душі. Проте коли вона це робить, багато людей перестають сачкувати та виконують свої обов’язки також якісно", — сказав мер.

Попри обмеженість бюджету, Садовий підкреслив, що його родина ніколи не була бідною — у них є сімейний бізнес, що приносить дохід, який він вказує в декларації.

Раніше мер Львова Андрій Садовий розповів, скільки заробляє його кіт Левчик.

Також очільник Львова відповів, чим займаються його сини за кордоном.

Львів гроші сімейний бюджет Андрій Садовий зарплатня
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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