Какая будет погода во Львове на 23 ноября - данные львовского гидрометцентра

Человек под зонтиком. Фото: УНИАН

С утра и до самого вечера во Львове небо будет покрыто облаками. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен окончиться. Температура воздуха поднимется до +6 °C тепла.

Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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"Облачно с прояснением. Без осадков, лишь во второй половине дня небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица; слабый туман, гололедица. Ветер юго-западный, 7 —12 м/с, днем ​​порывы 17 — 22 м/с. Температура ночью -2°C...-7°C мороза, днем ​​+1...+6°C тепла", — говорится в сообщении.

Скриншот из Facebook львовского гидрометцентра

Народный прогноз погоды

Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако если в этот день на деревьях иней лежал утром, то до самого 4 декабря морозы будут сменяться оттепелью.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове и области будет облачная погода и дождь. Местами будет мокрый снег с дождем. Температура воздуха поднимется до +6 °C тепла.