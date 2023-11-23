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Синоптики оголосили штормове попередження на Львівщині сьогодні

23 листопада 2023 07:10
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Марта Байдака
Журналіст
Яка буде погода у Львові на 23 листопада — дані львівського гідрометцентру
Людина під парасолькою. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

З ранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря підніметься до +6 °C тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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"Хмарно з проясненням. Без істотних опадів, лише в другій половині дня невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця; слабкий туман, ожеледь. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень пориви 17 — 22 м/с. Температура вночі -2 °C...-7 °C морозу, вдень +1...+6 °C тепла", — йдеться у повідомленні.

Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру
Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру

Народний прогноз погоди

Іній на деревах передвіщав мороз, а туман — тепло. Однак, якщо цього дня на деревах іній лежав зранку, то до самого 4 грудня морози будуть змінюватися відлигою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та області  буде хмарна погода та дрібний дощ. Місцями буде мокрий сніг з дощем. Температура повітря підніметься до +6 °C тепла.

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