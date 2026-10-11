Погода во Львовской области 12 октября: туман, тепло днём и ночные заморозки

Люди гуляют по парку в туманную погоду. Фото: УНИАН

В понедельник, 12 октября, во Львове и области будет переменчивая осенняя погода: облака будут сменяться прояснениями, существенных осадков не ожидается. На характер погоды будут влиять область повышенного атмосферного давления и высотная впадина.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода во Львове и области 12 октября

Во Львовской области ночью температура составит +3...+8 °C, а днем воздух прогреется до +11...+16 °C.

Во Львове ночью прогнозируют +4...+6 °C, днём столбики термометров покажут +13...+15 °C. Ветер северо-западный, скоростью 5–10 м/с.

Какой туман ожидается во Львовской области

Ночью и утром 12 октября в области и во Львове будет туман. Из-за него видимость на дорогах снизится до 200–500 метров.

Читайте также:

В связи с этим синоптики объявили I уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Иллюстрация: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Когда на Львовщине начнутся заморозки

В ночные и утренние часы 13–14 октября на поверхности почвы, а местами и в воздухе, ожидаются заморозки до 0...-3 °C. На эти дни также объявлен желтый уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Иллюстрация: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Что еще стоит знать жителям Львова

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 12 октября во Львове меняют систему оповещения об воздушной опасности и сигнал отбоя тревоги. Также вводятся два уровня угрозы: желтый в случае опасности ударных беспилотников и красный во время ракетных, ракетно-дроновых или массированных дроновых атак.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что город готовится к возможным трудностям во время отопительного сезона. До конца 2026 года возле городских школ планируется установить более 70 дровяных котельных. Вместе с резервными источниками тепла в больницах и других учреждениях в городе должно быть около сотни таких объектов.