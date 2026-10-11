Погода на Львівщині 12 жовтня: туман, тепло вдень і нічні заморозки

Люди гуляють парком у туманну погоду. Фото: УНІАН

У понеділок, 12 жовтня, у Львові та області буде мінлива осіння погода: хмари чергуватимуться з проясненнями, істотних опадів не очікується. На характер погоди впливатимуть поле підвищеного атмосферного тиску та висотна улоговина.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода у Львові та області 12 жовтня

У Львівській області вночі температура становитиме +3...+8 °C, а вдень повітря прогріється до +11...+16 °C.

У Львові вночі прогнозують +4...+6 °C, удень стовпчики термометрів покажуть +13...+15 °C. Вітер північно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

Який туман очікується на Львівщині

Уночі та вранці 12 жовтня в області та Львові буде туман. Через нього видимість на дорогах знизиться до 200–500 метрів.

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Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Ілюстрація: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Коли на Львівщині вдарять заморозки

У нічні та ранкові години 13–14 жовтня на поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі, очікуються заморозки до 0...-3 °C. На ці дні також оголошено жовтий рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Ілюстрація: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Що ще варто знати жителям Львова

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що з 12 жовтня у Львові змінюють систему сповіщення про повітряну небезпеку та сигнал відбою тривоги. Також запроваджують два рівні загрози: жовтий у разі небезпеки ударних безпілотників і червоний під час ракетних, ракетно-дронових або масованих дронових атак.

Крім того, Новини.LIVE писали, що місто готується до можливих труднощів під час опалювального сезону. До кінця 2026 року біля міських шкіл планують встановити понад 70 котелень на дровах. Разом із резервними джерелами тепла в лікарнях та інших установах у місті має бути близько сотні таких об'єктів.