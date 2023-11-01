Прогноз погоды во Львове на 1 ноября — данные от Укргидрометцентра.

Оперный театр во Львове. Фото: УНИАН

В первый день ноября во Львове и области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, однако местами будут падать кратковременные дожди. Температура может подняться до +15 °С тепла.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

Читайте также:

В ноябре будет теплее обычного

"Облачно с прояснениями. Ночью временами дождь, по югу территории местами значительный, грозы; днем местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный, 9-14 м/с, днем +10... 15 °С тепла. Ухудшение видимости в дожде", — говорится в сообщении.



Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра

В целом, погода в ноябре 2023 года будет теплее обычного, осадки — умеренными. В частности, средняя месячная температура в последний месяц осени ожидается на уровне +2..+7°С, что близко к норме.

Также мы раньше писали, что во Львове и области будет пасмурная погода. Значительных осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +22 °C тепла.