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Синоптики рассказали, какой будет погода во Львове в ноябре

1 ноября 2023 07:30
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Марта Байдака
Журналист
Прогноз погоды во Львове на 1 ноября — данные от Укргидрометцентра.
Оперный театр во Львове. Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В первый день ноября во Львове и области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, однако местами будут падать кратковременные дожди. Температура может подняться до +15 °С тепла.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

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"Облачно с прояснениями. Ночью временами дождь, по югу территории местами значительный, грозы; днем местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный, 9-14 м/с, днем +10... 15 °С тепла. Ухудшение видимости в дожде", — говорится в сообщении.

Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра

Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра

В целом, погода в ноябре 2023 года будет теплее обычного, осадки — умеренными. В частности, средняя месячная температура в последний месяц осени ожидается на уровне +2..+7°С, что близко к норме.

Также мы раньше писали, что во Львове и области будет пасмурная погода. Значительных осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +22 °C тепла.

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