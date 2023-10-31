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Синоптики розповіли якою буде погода у Львові в останній день місяця

31 жовтня 2023 07:05
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Марта Байдака
Журналіст
Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 31 жовтня — прогноз від гідрометцентру
Сонячний Львів. Фото: : DOLLARTRIP.COM
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

В останній день місяця, 31 жовтня у Львові та в області до самого вечора протримається похмура погода, лише під кінець дня небо очистилося від хмар. Значних опадів не очікується. Температура повітря підніметься до + 22 °C тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9 —14 м/с, місцями пориви 15 — 20 м/с. Температура вночі +9... +14 °C тепла, вдень +17... +22 °C тепла", — йдеться у повідомленні.

Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра

Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

Нагадаємо, ми раніше писали, що львів'яни зможуть насолодитися останніми теплими осінніми днями. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря підніметься до +23 °C тепла. Без істотних опадів.

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