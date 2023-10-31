Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 31 октября - прогноз от гидрометцентра.

Солнечный Львов. Фото: : DOLLARTRIP.COM

В последний день месяца, 31 октября во Львове и области до самого вечера продержится пасмурная погода, лишь к концу дня небо очистилось от облаков. Значительных осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +22 °C тепла.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

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Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9 —14 м/с, местами порывы 15 — 20 м/с. , днем ​​+17... +22 °C тепла", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что львовяне смогут насладиться последними тёплыми осенними днями. По предварительным прогнозам Укргидрометцентра температура воздуха поднимется до +23 °C тепла. Без существенных осадков.