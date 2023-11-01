Прогноз погоди у Львові на 1 листопада — дані від Укргідрометцентру

Оперний театр у Львові. Фото: УНІАН

У перший день листопада у Львові та в області синоптики прогнозують теплу та суху погоду, однак місцями падатимуть короткочасні дощі. Температура може піднятися до +15 °С тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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У листопаді буде тепліше, ніж зазвичай

"Хмарно з проясненнями. Вночі часом дощ, по півдню території місцями значний, грози; вдень подекуди невеликий дощ. Вітер західний з переходом на південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі +7... +12 °С тепла, вдень +10... 15 °С тепла. Погіршення видимості в дощі", — йдеться у повідомленні.



Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

Загалом, погода у листопаді 2023 року буде теплішою, ніж зазвичай, опади — помірними. Зокрема середня місячна температури в останній місяць осені очікується на рівні +2 ..+7°С, що близько до норми.

Також ми раніше писали, що у Львові та в області буде похмура погода. Значних опадів не очікується. Температура повітря підніметься до + 22 °C тепла.