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Синоптики розповіли, якою буде погода у Львові в листопаді

1 листопада 2023 07:30
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Марта Байдака
Журналіст
Прогноз погоди у Львові на 1 листопада — дані від Укргідрометцентру
Оперний театр у Львові. Фото: УНІАН
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Марта Байдака
Журналіст

У перший день листопада у Львові та в області синоптики прогнозують теплу та суху погоду, однак місцями падатимуть короткочасні дощі. Температура може піднятися до +15 °С тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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У листопаді буде тепліше, ніж зазвичай

"Хмарно з проясненнями. Вночі часом дощ, по півдню території місцями значний, грози; вдень подекуди невеликий дощ. Вітер західний з переходом на південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі +7... +12 °С тепла, вдень +10... 15 °С  тепла. Погіршення видимості в дощі", — йдеться у повідомленні.

Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

Загалом, погода у листопаді 2023 року буде теплішою, ніж зазвичай, опади — помірними. Зокрема середня місячна температури в останній місяць осені очікується на рівні +2 ..+7°С, що близько до норми.

Також ми раніше писали, що у Львові та в області буде похмура погода. Значних опадів не очікується. Температура повітря підніметься до + 22 °C тепла.

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