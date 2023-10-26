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Синоптики рассказали, когда Львов накроет туманом

26 октября 2023 07:03
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Марта Байдака
Журналист
Прогноз погоды во Львове на 26 — данные от Укргидрометцентра.
Туманный Львов. Фото: DailyLviv
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 26 октября, во Львове и области будет облачно — с самого утра во Львове небо будет облачным и будет туманно. С середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь. Температура воздуха поднимется до +16 °C тепла. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

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Ночью и утром ожидается туман

Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра

Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра

"Во Львове и области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем ​​временами дождь. Ночью без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с. Температура ночью +6...+11°C тепла, днем ​​+11...+16°C тепла. Ухудшение видимости в тумане 500 —1000 м", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине будет ухудшение видимости из-за осадков. Температура воздуха поднимется до +20 °C тепла.

Также мы писали, что во Львове ожидается сильный заморозок. Температура воздуха ожидается от 0 до -3 °C ночью и до +18 °C днем.

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