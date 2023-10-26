Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Синоптики розповіли, коли Львів накриє туманом arrow

Синоптики розповіли, коли Львів накриє туманом

26 жовтня 2023 07:03
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Прогноз погоди у Львові на 26 — дані від Укргідрометцентру
Туманний Львів. Фото: DailyLviv
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 26 жовтня, у Львові та в області день буде хмарним  — з самого ранку у Львові небо вкриється хмарами та буде туманно. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Температура повітря підніметься до +16 °C тепла. Істотних опадів не передбачається.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Вночі та вранці очікується туман

Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

"У Львові та в області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень часом дощитиме. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7 —12 м/с. Температура вночі +6...+11 °C тепла, вдень +11... +16 °C тепла. Погіршення видимості в тумані 500 — 1000 м", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині буде погіршення видимості через опади. Температура повітря підніметься до +20 °C тепла. 

Також, ми писали, що у Львові очікується сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до -3 °C вночі та до +18 °C  вдень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі