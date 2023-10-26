Прогноз погоди у Львові на 26 — дані від Укргідрометцентру

Туманний Львів. Фото: DailyLviv

Сьогодні, 26 жовтня, у Львові та в області день буде хмарним — з самого ранку у Львові небо вкриється хмарами та буде туманно. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Температура повітря підніметься до +16 °C тепла. Істотних опадів не передбачається.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Вночі та вранці очікується туман



Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

"У Львові та в області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень часом дощитиме. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7 —12 м/с. Температура вночі +6...+11 °C тепла, вдень +11... +16 °C тепла. Погіршення видимості в тумані 500 — 1000 м", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині буде погіршення видимості через опади. Температура повітря підніметься до +20 °C тепла.

Також, ми писали, що у Львові очікується сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до -3 °C вночі та до +18 °C вдень.