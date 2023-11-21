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Синоптики удивили резким изменением погоды во Львове

21 ноября 2023 07:10
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Прогноз погоды во Львове на 21 ноября - данные львовского гидрометцентра
Гололедица на дорогах. Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На протяжении всего дня погода во Львове будет держаться облачная погода. Днем будет идти весь день, а к вечеру может стать сильнее. Температура воздуха поднимется до +8 °C тепла.

Об этом сообщили в   Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Скриншот из Facebook львовского гидрометцентра
Скриншот из Facebook львовского гидрометцентра

"Во Львове и области будет облачно. Временами дождь. Ночью и утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3 — 8 м/с. Температура ночью +0... +5 °C тепла, днем ​​+3 °C...8°C тепла", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Львовской области. Скриншот: sinoptik.ua
Прогноз погоды в Львовской области. Скриншот: sinoptik.ua

Народный прогноз погоды

21 ноября считается рубежной датой - с этого дня "зима встает на ноги". В прежние времена заметили, если в этот день ожидается снег, то будет идти снег. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то ожидается снег. Если день начинался туманом — на оттепели; а ясная погода  — к предстоящей морозной зиме.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове и области будет облачная погода и дождь. Местами будет мокрый снег с дождем. Температура воздуха поднимется до +6 °C тепла.

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