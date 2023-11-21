Прогноз погоди у Львові на 21 листопада — дані львівського гідрометцентру

Ожеледиця на дорогах. Фото: УНІАН

Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Температура повітря підніметься до +8 °C тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру

"У Львові та області буде хмарно. Часом дощ. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура вночі +0 °C... +5 °C тепла, вдень +3 °C...8 °C тепла", — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди у Львівській області. Скриншот: sinoptik.ua

Народний прогноз погоди

21 листопада вважається рубіжною датою — з цього дня "зима встає на ноги". У народі помітили: якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом — на відлигу; а ясна погода — до майбутньої морозної зими.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та області буде хмарна погода та дрібний дощ. Місцями буде мокрий сніг з дощем. Температура повітря підніметься до +6 °C тепла.