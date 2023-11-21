Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Синоптики здивували різкою зміною погоди у Львові arrow

Синоптики здивували різкою зміною погоди у Львові

21 листопада 2023 07:10
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Прогноз погоди у Львові на 21 листопада — дані львівського гідрометцентру
Ожеледиця на дорогах. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Температура повітря підніметься до +8 °C тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

На дорогах Львова буде ожеледиця

Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру
Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру

"У Львові та області буде хмарно. Часом дощ. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура вночі +0 °C... +5 °C тепла, вдень +3 °C...8 °C тепла", — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди у Львівській області. Скриншот: sinoptik.ua
Прогноз погоди у Львівській області. Скриншот: sinoptik.ua

Народний прогноз погоди

21 листопада вважається рубіжною датою — з цього дня "зима встає на ноги". У народі помітили: якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом — на відлигу; а ясна погода — до майбутньої морозної зими.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та області  буде хмарна погода та дрібний дощ. Місцями буде мокрий сніг з дощем. Температура повітря підніметься до +6 °C тепла.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі