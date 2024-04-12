Смерть ребенка у стоматолога во Львове — экспертная комиссия дала заключение

Умерший в больнице мальчик. Фото: Marianna Vakhniak

В стоматологической клинике во Львове в январе этого года во время удаления зубов впал в кому пятилетний мальчик. Клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения в четверг, 11 апреля, признала, что это произошло из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку.

Об этом рассказал глава комиссии, заместитель директора департамента Владимир Чорний в комментарии ZAXID.NET.

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Во время проведения операции по удалению молочных зубов во львовской стоматологической клинике под общей анестезией пятилетний Велес Пашник впал в кому.

У ребенка случилась остановка сердца во время операции, но врачам удалось его запустить. Он находился в реанимационном отделении месяц, не приходя в сознание, а впоследствии скончался.

Оказалось, что стоматолог Виктория Карнаухова и анестезиолог Ирина Пода не имели квалификации для лечения детей.

Так, были найдены значительные недостатки: у них должна быть детская стоматология и детская анестезиология, а была взрослая стоматология и взрослая анестезиология.

"Они не имели специального сертификата для лечения детей", — отметил Чорний.

Пока решение КЭК технически дорабатывается и будет подписано в ближайшее время — его примут во внимание при расследовании уголовного производства.

Напомним, правоохранители осуществляют расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшими смерть ребенка.

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