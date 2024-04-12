Смерть ребенка у стоматолога во Львове — экспертная комиссия дала заключение
В стоматологической клинике во Львове в январе этого года во время удаления зубов впал в кому пятилетний мальчик. Клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения в четверг, 11 апреля, признала, что это произошло из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку.
Об этом рассказал глава комиссии, заместитель директора департамента Владимир Чорний в комментарии ZAXID.NET.
Смерть ребенка в стоматологии Львова
Во время проведения операции по удалению молочных зубов во львовской стоматологической клинике под общей анестезией пятилетний Велес Пашник впал в кому.
У ребенка случилась остановка сердца во время операции, но врачам удалось его запустить. Он находился в реанимационном отделении месяц, не приходя в сознание, а впоследствии скончался.
Оказалось, что стоматолог Виктория Карнаухова и анестезиолог Ирина Пода не имели квалификации для лечения детей.
Так, были найдены значительные недостатки: у них должна быть детская стоматология и детская анестезиология, а была взрослая стоматология и взрослая анестезиология.
"Они не имели специального сертификата для лечения детей", — отметил Чорний.
Пока решение КЭК технически дорабатывается и будет подписано в ближайшее время — его примут во внимание при расследовании уголовного производства.
Напомним, правоохранители осуществляют расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшими смерть ребенка.
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