Смерть дитини в стоматолога у Львові — експертна комісія надала висновок
У стоматологічній клініці у Львові в січні цього року під час видалення зубів впав у кому п'ятирічний хлопчик. Клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров’я у четвер, 11 квітня, визнала, що це сталося через неналежне надання медичної допомоги дитині.
Про це розповів голова комісії, заступник директора департаменту Володимир Чорній в коментарі ZAXID.NET.
Смерть дитини у стоматології Львова
Під час проведення операції з видалення молочних зубів у львівській стоматологічній клініці під загальною анестезією п'ятирічний Велес Пашник впав у кому.
У дитини сталася зупинка серця під час операції, але лікарям вдалося його запустити. Він перебував у реанімаційному відділенні місяць, не приходячи до тями, а згодом помер.
Виявилося, що стоматологиня Вікторія Карнаухова та анестезіологиня Ірина Пода не мали відповідної кваліфікації для лікування дітей.
Так, були знайдені значні недоліки: у них мала бути дитяча стоматологія і дитяча анестезіологія, а була доросла стоматологія і доросла анестезіологія.
"Вони не мали спеціального сертифіката для лікування дітей", — зазначив Чорній.
Наразі рішення КЕК технічно доопрацьовується і буде підписано найближчим часом — його візьмуть до уваги під час розслідування кримінального провадження.
Нагадаємо, правоохоронці здійснюють розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинили смерть дитини.
Також ми писали, що у Стрийському районі на Львівщині помер чоловік, якого з інфарктом лікарка відправила додому.
Читайте Новини.LIVE!