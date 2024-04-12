Смерть дитини в стоматолога у Львові — експертна комісія надала висновок

Хлопчик, який помер у лікарні. Фото: Marianna Vakhniak

У стоматологічній клініці у Львові в січні цього року під час видалення зубів впав у кому п'ятирічний хлопчик. Клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров’я у четвер, 11 квітня, визнала, що це сталося через неналежне надання медичної допомоги дитині.

Про це розповів голова комісії, заступник директора департаменту Володимир Чорній в коментарі ZAXID.NET.

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Під час проведення операції з видалення молочних зубів у львівській стоматологічній клініці під загальною анестезією п'ятирічний Велес Пашник впав у кому.

У дитини сталася зупинка серця під час операції, але лікарям вдалося його запустити. Він перебував у реанімаційному відділенні місяць, не приходячи до тями, а згодом помер.

Виявилося, що стоматологиня Вікторія Карнаухова та анестезіологиня Ірина Пода не мали відповідної кваліфікації для лікування дітей.

Так, були знайдені значні недоліки: у них мала бути дитяча стоматологія і дитяча анестезіологія, а була доросла стоматологія і доросла анестезіологія.

"Вони не мали спеціального сертифіката для лікування дітей", — зазначив Чорній.

Наразі рішення КЕК технічно доопрацьовується і буде підписано найближчим часом — його візьмуть до уваги під час розслідування кримінального провадження.

Нагадаємо, правоохоронці здійснюють розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинили смерть дитини.

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