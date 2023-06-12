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Смертельное ДТП во Львовской области: два человека погибли

12 июня 2023 12:46
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Марта Байдака
Журналист
Смертельное ДТП во Львовской области: два человека погибли
Автомобиль въехал в дом. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Как предварительно установили правоохранители , накануне водитель автомобиля Chevrolet Equinox, 28-летний житель одного из сел Самборского района, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дом на улице Ивана Франко в городе Рудки на Самборщине.

Об этом сообщает пресс - служба Полиции Львовской области.

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Подробности ДТП

"От полученных в результате ДТП травм водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Пассажир автомобиля, 22-летний житель Черновицкой области, получил телесные повреждения и, несмотря на усилия врачей, скончался в карете скорой медицинской помощи. Еще двое пассажирок внедорожника, жительницы района в возрасте 17 18 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Разбит авто в результате ДТП. Фото: Нацполиции Львовщины
Разбитый автомобиль в результате ДТП. Фото: Нацполиция Львовщины

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области маршрутка насмерть сбила велосипедиста.

Также, мы писали, на автодороге "Киев-Чоп" возле села Розвадов Стрыйского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть раненые и погибшие, среди которых двое детей.

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