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Смертельна ДТП на Львівщині: двоє людей загинуло

12 червня 2023 12:46
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Смертельна ДТП на Львівщині: двоє людей загинуло
Авто в'їхало в будинок. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Як попередньо встановили правоохоронці, напередодні водій автомобіля Chevrolet Equinox, 28-річний мешканець  одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у будинок на вулиці Івана Франка у місті Рудки на Самбірщині.

Про це інформує пресслужба Поліції Львівської області.

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Деталі ДТП

"Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автівки загинув на місці події. Пасажир автомобіля, 22-річний мешканець Чернівецької області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля лікарів, помер у кареті швидкої медичної допомоги. Ще двоє пасажирок позашляховика, жительки району віком 17 і 18 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

Розбите авто внасліод ДТП. Фото: Нацполіції Львівщини
Розбите авто внаслідок ДТП. Фото: Нацполіція Львівщини

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині маршрутка на смерть збила велосипедиста.

Також, ми писали, на автодорозі "Київ — Чоп" біля села Розвадів Стрийського району, що на Львівщині, трапилася дорожньо-транспортна пригода. Є поранені та загиблі, серед яких двоє дітей.

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