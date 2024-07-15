Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Смертельный отдых — в ГСЧС назвали количество утопленников во Львове с начала года arrow

Смертельный отдых — в ГСЧС назвали количество утопленников во Львове с начала года

15 июля 2024 15:09
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Во Львовской области за год утонуло 28 человек — ГСЧС
Спасатели ГСЧС Львовской области возле водоема. Иллюстративное фото: ГСЧС Львовской области
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

С начала текущего года на водоемах Львовской области уже погибли 28 человек, из которых трое детей. В то же время два несчастных случая на воде были зафиксированы вчера, 14 июля. 

Об этом заявили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

Читайте также:

Сколько человек утонуло во Львовской области с начала года

По информации от спасателей, только вчера в селе Серники Львовского района и селе Баличи Яворивского района спасатели-водолазы вытащили на берег тела двух утопающих, возрастом 56 и 38 лет.

В целом, как добавляют в ГСЧС, с начала года на водоемах области уже погибли 28 человек, из которых трое детей. Там также призвали не игнорировать правила безопасности во время отдыха.

дснс львовщины утопленники
Скриншот сообщения ГСЧС Львовской области

Заметим, что наиболее опасными водоемами Львовской области горная река Стрый, которая несколько раз в год меняет свое русло и полноводность, а также двадцатиметровый Яснисский карьер в 20 километрах от Львова, где происходили фатальные для многих инциденты. 

Спасатели еще раз призывают:

  • купаться только в специально отведенных и определенных месяцах;
  • не уходить далеко от берега, если не уверены в собственных силах;
  • не разрешать детям купаться в водоемах без присмотра взрослых;
  • не заходить в водоемы в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее в селе Полтва Золочевского района Львовской области спасатели ГСЧС извлекли из местного озера тело погибшего утопленника.

А также в Каменце-Бугской утонул 14-летний парень во время купания, когда нырнул в воду с пирса, однако не вынырнул.

смерть ГСЧС несчастный случай Украина Львовская область вода утопающий

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля