Во Львовской области за год утонуло 28 человек — ГСЧС

Спасатели ГСЧС Львовской области возле водоема. Иллюстративное фото: ГСЧС Львовской области

С начала текущего года на водоемах Львовской области уже погибли 28 человек, из которых трое детей. В то же время два несчастных случая на воде были зафиксированы вчера, 14 июля.

Об этом заявили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

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По информации от спасателей, только вчера в селе Серники Львовского района и селе Баличи Яворивского района спасатели-водолазы вытащили на берег тела двух утопающих, возрастом 56 и 38 лет.

В целом, как добавляют в ГСЧС, с начала года на водоемах области уже погибли 28 человек, из которых трое детей. Там также призвали не игнорировать правила безопасности во время отдыха.

Скриншот сообщения ГСЧС Львовской области

Заметим, что наиболее опасными водоемами Львовской области горная река Стрый, которая несколько раз в год меняет свое русло и полноводность, а также двадцатиметровый Яснисский карьер в 20 километрах от Львова, где происходили фатальные для многих инциденты.

Спасатели еще раз призывают:

купаться только в специально отведенных и определенных месяцах;

не уходить далеко от берега, если не уверены в собственных силах;

не разрешать детям купаться в водоемах без присмотра взрослых;

не заходить в водоемы в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее в селе Полтва Золочевского района Львовской области спасатели ГСЧС извлекли из местного озера тело погибшего утопленника.

А также в Каменце-Бугской утонул 14-летний парень во время купания, когда нырнул в воду с пирса, однако не вынырнул.