На Львівщині за рік потонуло 28 людей — ДСНС

Рятувальники ДСНС Львівської області біля водоймища. Ілюстративне фото: ДСНС Львівщини

З початку поточного року на водоймах Львівської області вже загинуло 28 людей, з яких троє дітей. Водночас два нещасних випадки на воді було зафіксовано вчора, 14 липня.

Про це заявили у пресслужбі ДСНС Львівської області.

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За інформацією від рятувальників, лише за вчора у селі Серники Львівського району та селі Баличі Яворівського району рятувальники-водолази витягли на берег тіла двох потопельників, віком 56 та 38 років.

Загалом, як додають в ДСНС, з початку року на водоймах області вже загинуло 28 людей, з яких троє дітей. Там також закликали не ігнорувати правила безпеки під час відпочинку.

Скриншот допису ДСНС Львівської області

Зауважимо, що найбільш небезпечними водоймами Львівщини є гірська річка Стрий, яка декілька разів на рік змінює своє річище та повноводність, а також двадцятиметровий Ясниський кар’єр за 20 кілометрів від Львова, де траплялись фатальні для багатьох наслідки.

Рятувальники вкотре закликають:

купатися лише в спеціально відведених та визначених місяцях;

не відпливати далеко від берега, якщо не впевнені у власних силах;

не дозволяти дітям купатися у водоймах без нагляду дорослих;

не заходити у водойми в нетверезому стані.

Нагадаємо, раніше у селі Полтва Золочівського району Львівської області рятувальники ДСНС витягли з місцевого озера тіло загиблого потопельника.

А також у Кам'янці-Бузькій потонув 14-річний хлопець під час купання, коли пірнув у воду з пірса, однак не винирнув.