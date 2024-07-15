Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Смертельний відпочинок — в ДСНС назвали кількість потопельників у Львові з початку року arrow

Смертельний відпочинок — в ДСНС назвали кількість потопельників у Львові з початку року

15 липня 2024 15:09
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
На Львівщині за рік потонуло 28 людей — ДСНС
Рятувальники ДСНС Львівської області біля водоймища. Ілюстративне фото: ДСНС Львівщини
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

З початку поточного року на водоймах Львівської області вже загинуло 28 людей, з яких троє дітей. Водночас два нещасних випадки на воді було зафіксовано вчора, 14 липня. 

Про це заявили у пресслужбі ДСНС Львівської області.

Читайте також:

Скільки людей потонуло на Львівщині з початку року

За інформацією від рятувальників, лише за вчора у селі Серники Львівського району та селі Баличі Яворівського району рятувальники-водолази витягли на берег тіла двох потопельників, віком 56 та 38 років.

Загалом, як додають в ДСНС, з початку року на водоймах області вже загинуло 28 людей, з яких троє дітей. Там також закликали не ігнорувати правила безпеки під час відпочинку. 

дснс львівщини потопельники
Скриншот допису ДСНС Львівської області

Зауважимо, що найбільш небезпечними водоймами Львівщини є гірська річка Стрий, яка декілька разів на рік змінює своє річище та повноводність, а також двадцятиметровий Ясниський кар’єр за 20 кілометрів від Львова, де траплялись фатальні для багатьох наслідки. 

Рятувальники вкотре закликають:

  • купатися лише в спеціально відведених та визначених місяцях;
  • не відпливати далеко від берега, якщо не впевнені у власних силах;
  • не дозволяти дітям купатися у водоймах без нагляду дорослих;
  • не заходити у водойми в нетверезому стані.

Нагадаємо, раніше у селі Полтва Золочівського району Львівської області рятувальники ДСНС витягли з місцевого озера тіло загиблого потопельника. 

А також у Кам'янці-Бузькій потонув 14-річний хлопець під час купання, коли пірнув у воду з пірса, однак не винирнув.

смерть ДСНС нещасний випадок Україна Львівська область вода потопаючий

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня