Девушка на улице в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 22 ноября, ожидается облачная с прояснениями. Условия будет определять южная часть циклона с центром над странами Балтии. Синоптики предупредили об осадках и гололеде, в связи с чем объявлена опасность.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды во Львове и области на 22 ноября

Синоптики местами прогнозируют небольшой мокрый снег и снег. На дорогах ожидается гололед. Ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, днём местами порывы до 20 метров в секунду, слабые метели.

Температура воздуха:

по Львовской области ночью -3...+2 °C, днем +1...+6 °C;

во Львове ночью -1...+1 °C, днём +3...+5 °C.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за порывов ветра до 20 метров в секунду и гололеда на дорогах.

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Объявление об опасности из-за сильного ветра на Львовщине 22 ноября. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 20 ноября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, под ударом оказалась Львовская область. В результате обстрела есть погибшие и значительные повреждения.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на тротуар улицы Пулюя упала часть российской ракеты. Кроме того, обломки вражеского дрона повредили автомобили и выбили окна в общежитии.