Сніг та ожеледиці: синоптики оголосили небезпеку у Львові завтра
Погода у Львові та області завтра, 22 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Умови визначатиме південна частина циклону з центром над країнами Балтії. Синоптики попередили про опади та ожеледицю, внаслідок чого оголошено небезпеку.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди у Львові та області 22 листопада
Синоптик місцями прогнозують невеликий мокрий сніг та сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 20 метрів на секунду, слабкі хуртовини.
Температура повітря:
- по Львівській області вночі -3...+2 °C, вдень +1...+6 °C;
- у Львові вночі -1...+1 °C, вдень +3...+5 °C.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через пориви вітру до 20 метрів на секунду та ожеледицю на дорогах.
Львів — останні новини
Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 20 листопада Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, під ударом опинилася Львівська область. Внаслідок обстрілу є загиблі та значні пошкодження.
Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що на тротуар вулиці Пулюя впала частина російської ракети. Крім того, уламки ворожого дрона побили автомобілі та вибили шибки в гуртожитку.