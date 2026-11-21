Дівчина на вулиці в сніжну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 22 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Умови визначатиме південна частина циклону з центром над країнами Балтії. Синоптики попередили про опади та ожеледицю, внаслідок чого оголошено небезпеку.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди у Львові та області 22 листопада

Синоптик місцями прогнозують невеликий мокрий сніг та сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 20 метрів на секунду, слабкі хуртовини.

Температура повітря:

по Львівській області вночі -3...+2 °C, вдень +1...+6 °C;

у Львові вночі -1...+1 °C, вдень +3...+5 °C.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через пориви вітру до 20 метрів на секунду та ожеледицю на дорогах.

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Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 20 листопада Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, під ударом опинилася Львівська область. Внаслідок обстрілу є загиблі та значні пошкодження.

Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що на тротуар вулиці Пулюя впала частина російської ракети. Крім того, уламки ворожого дрона побили автомобілі та вибили шибки в гуртожитку.