Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погоду во Львовской области 27 ноября будет определять область повышенного атмосферного давления. В течение дня будет облачно, ожидаются мокрый снег. Ночью в отдельных районах области осадки будут значительными.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львовской области 27 ноября

Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, а в ночное время местами — слабый гололед. На дорогах образуется гололедица.

Прогноз погоды во Львове на 27 ноября. Фото: скриншот

Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, возможны слабые метели. Температура воздуха в области в течение суток составит 0...-5 °C, во Львове +1...-3 °C.

Из-за усложнения погодных условий во Львовском региональном центре гидрометеорологии объявили предупреждение первого уровня опасности — желтого. В области оно касается значительного мокрого снега и снега ночью, налипания осадков и гололедицы на дорогах. Во Львове предупреждают о налипании мокрого снега и скользких автодорогах.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Львовский гидрометцентр

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Как сообщали Новини.LIVE, в декабре 2026 года жители Львова продолжат оплачивать коммунальные услуги по действующим тарифам. Стоимость электроэнергии составляет 4,32 грн за кВт·ч, газа для клиентов "Нафтогаза" — 7,96 грн за кубометр.

Ранее мы писали, что 14 ноября во Львовской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным полиции, 62-летнего пешехода сбили автомобили Kia Sportage и Peugeot 508, которыми управляли 30-летняя жительница Яворовского района и 54-летний житель Мостисков.