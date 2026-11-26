Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погоду на Львівщині, 27 листопада, визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Протягом дня буде хмарно, очікується мокрий сніг. Уночі в окремих районах області опади будуть значними.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода на Львівщині 27 листопада

Синоптики прогнозують налипання мокрого снігу, а в нічний час місцями — слабку ожеледь. На дорогах утвориться ожеледиця.

Прогноз погоди у Львові на 27 листопада. Фото: скриншот

Вітер північно-східний, 7–12 м/с, можливі слабкі хуртовини. Температура повітря в області впродовж доби становитиме 0...-5 °C, у Львові +1...-3 °C.

Через ускладнення погодних умов у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології оголосили попередження першого рівня небезпечності — жовтого. В області воно стосується значного мокрого снігу та снігу вночі, налипання опадів і ожеледиці на дорогах. У Львові попереджають про налипання мокрого снігу та слизькі автошляхи.

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Попередження про небезпечні метеорологічні дослідження. Фото: Львівський гідрометцентр

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Як повідомляли Новини.LIVE, у грудні 2026 року мешканці Львова продовжать оплачувати комунальні послуги за чинними тарифами. Вартість електроенергії становить 4,32 грн за кВт·год, газу для клієнтів "Нафтогазу" — 7,96 грн за кубометр.

Раніше ми писали, що 14 листопада на Львівщині сталася смертельна ДТП. За попередніми даними поліції, 62-річного пішохода збили автомобілі Kia Sportage та Peugeot 508, якими керували 30-річна жителька Яворівського району та 54-річний мешканець Мостиськ.