Солнце, тепло и туман: прогноз погоды на Львовщине 16 сентября

Люди в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 16 сентября, во Львовской области ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Днём температура воздуха поднимется до +21...+26 °С, во Львове — до +23...+25 °С. Существенных осадков не прогнозируется, однако ночью и утром местами возможен туман.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львовской области

16 сентября погоду в области будет определять область повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Ветер будет юго-западным, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, а днём — +21...+26 °С.

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Во Львове ночь будет прохладной — температура опустится до +7...+9 °С. Днём воздух прогреется до +23...+25 °С.

Погода во Львове 16 сентября. Фото: Meteoprog

Какова будет ситуация на реках

На реках Львовской области сохранится малоизменчивый режим низкой летне-осенней межени. В ближайшие сутки уровни воды будут колебаться незначительно, с преобладанием спада.

Обзор гидрологической ситуации. Фото: Укргидрометцентр

В период с 16 по 30 сентября на реках бассейнов Днестра, Сяна и Западного Буга прогнозируется низкая водность. Уровни воды будут оставаться близкими к минимальным многолетним значениям, а местами могут быть ниже них.

Также на отдельных малых реках возможны обмеление или отсутствие стока.

Как писали Новини.LIVE, судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион вновь перенесли из-за неявки адвоката Вячеслава Зинченко. Заседание, которое должно было состояться 15 сентября, отложили на 16 сентября, поскольку защитница сообщила об участии в офлайн-мероприятии в Тернополе.

Также после российской атаки на Львовскую область спасатели и пиротехники ГСЧС обследовали места попаданий. По данным службы, информации о погибших или пострадавших в результате удара не поступало, к ликвидации последствий привлекли соответствующие экстренные службы.