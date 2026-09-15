Сонце, тепло та тумани: прогноз погоди на Львівщині 16 вересня

Люди у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 16 вересня, на Львівщині очікується тепла та переважно суха погода. Вдень температура повітря підніметься до +21...+26 °С, у Львові — до +23...+25 °С. Істотних опадів не прогнозують, однак вночі та вранці місцями можливий туман.

Про це повідомив Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода на Львівщині

16 вересня погоду в області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями прогнозують туман.

Вітер буде південно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6...+11 °С, а вдень — +21...+26 °С.

Читайте також:

Якою буде погода у Львові

У Львові ніч буде прохолодною — температура опуститься до +7...+9 °С. Вдень повітря прогріється до +23...+25 °С.

Погода у Львові 16 вересня. Фото: Meteoprog

Якою буде ситуація на річках

На річках Львівщини зберігатиметься малозмінний режим низької літньо-осінньої межені. Найближчої доби рівні води коливатимуться незначно, з перевагою спаду.

Огляд гідрологічної ситуації. Фото: Укргідрометцентр

У період із 16 до 30 вересня на річках басейнів Дністра, Сяну та Західного Бугу прогнозують низьку водність. Рівні води залишатимуться близькими до найнижчих багаторічних значень, а місцями можуть бути нижчими за них.

Також на окремих малих річках можливі обміління або відсутність стоку.

Як писали Новини.LIVE, суд у справі про вбивство Ірини Фаріон знову перенесли через неявку адвокатки В’ячеслава Зінченка. Засідання, яке мало відбутися 15 вересня, відклали на 16 вересня, оскільки захисниця повідомила про участь в офлайн-заході в Тернополі.

Також після російської атаки на Львівщину рятувальники та піротехніки ДСНС обстежили місця влучань. За даними служби, інформації про загиблих або постраждалих унаслідок удару не надходило, до ліквідації наслідків залучили відповідні екстрені служби.