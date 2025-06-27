Полиция задержала друга Назария Гусакова - что известно

Дело Гусакова — полиция задержала одного из фигурантов
Во время следственных действий по делу Назария Гусакова правоохранители задержали его близкого друга. Именно он был доверенным лицом при получении денег.
Об этом сообщает издание РБК-Украина.
Детали дела
По информации источников, Гусаков использовал банковскую карточку задержанного для сбора благотворительных взносов на лечение.
Во время обысков мужчина оказал сопротивление правоохранителям и пытался скрыться на автомобиле. В ходе побега он сознательно наехал на оперуполномоченного ДСР, причинив ему телесные повреждения.
"Убежать не удалось — его задержали по ст. 208 УПК Украины. Автомобиль изъят и отправлен на штрафплощадку", — говорится в сообщении.
За сопротивление полиции с применением насилия ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что скандал вокруг Назария Гусакова разгорелся после сообщений в соцсети Х, опубликованных 17 июня. Пользователи начали задавать вопросы относительно прозрачности сбора средств, которые он организовал якобы для лечения, в частности — для приобретения дорогостоящего препарата "Эврисди".
В ответ на обвинения Назарий Гусаков заявил, что они не имеют оснований. В то же время он признал, что не вел надлежащего учета собранных средств, объяснив это отсутствием опыта в финансовых вопросах.
22 июня Национальная полиция сообщила об открытии двух уголовных производств, связанных со сбором средств.
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