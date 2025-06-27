Полиция задержала друга Назария Гусакова - что известно

Назарий Гусаков. Фото: hromadske.ua

Во время следственных действий по делу Назария Гусакова правоохранители задержали его близкого друга. Именно он был доверенным лицом при получении денег.

Об этом сообщает издание РБК-Украина.

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По информации источников, Гусаков использовал банковскую карточку задержанного для сбора благотворительных взносов на лечение.

Во время обысков мужчина оказал сопротивление правоохранителям и пытался скрыться на автомобиле. В ходе побега он сознательно наехал на оперуполномоченного ДСР, причинив ему телесные повреждения.

"Убежать не удалось — его задержали по ст. 208 УПК Украины. Автомобиль изъят и отправлен на штрафплощадку", — говорится в сообщении.

За сопротивление полиции с применением насилия ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Задержание друга Гусакова. Фото: РБК-Украина

Напомним, что скандал вокруг Назария Гусакова разгорелся после сообщений в соцсети Х, опубликованных 17 июня. Пользователи начали задавать вопросы относительно прозрачности сбора средств, которые он организовал якобы для лечения, в частности — для приобретения дорогостоящего препарата "Эврисди".

В ответ на обвинения Назарий Гусаков заявил, что они не имеют оснований. В то же время он признал, что не вел надлежащего учета собранных средств, объяснив это отсутствием опыта в финансовых вопросах.

22 июня Национальная полиция сообщила об открытии двух уголовных производств, связанных со сбором средств.