Поліція затримала друга Назарія Гусакова — зʼявились нові деталі

Назарій Гусаков. Фото: hromadske.ua

Під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова правоохоронці затримали його близького друга. Саме він був довіреною особою при отриманні грошей.

Про це повідомляє видання РБК-Україна.

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За інформацією джерел, Гусаков використовував банківську картку затриманого для збору благодійних внесків на лікування.

Під час обшуків чоловік чинив опір правоохоронцям і намагався втекти на автомобілі. Під час втечі він свідомо наїхав на оперуповноваженого ДСР, спричинивши йому тілесні ушкодження.

"Втекти не вдалося — його затримали за ст. 208 КПК України. Автомобіль вилучено та відправлено на арештмайданчик", — говориться у повідомленні.

За опір поліції із застосуванням насильства йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Затримання друга Гусакова. Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, що скандал навколо Назарія Гусакова розгорівся після дописів у соцмережі Х, опублікованих 17 червня. Користувачі почали ставити запитання щодо прозорості збору коштів, які він організував нібито для лікування, зокрема — для придбання дорогого препарату "Еврісді".

У відповідь на звинувачення Назарій Гусаков заявив, що вони не мають підстав. Водночас він визнав, що не вів належного обліку зібраних коштів, пояснивши це браком досвіду у фінансових питаннях.

22 червня Національна поліція повідомила про відкриття двох кримінальних проваджень, пов’язаних зі збором коштів.