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Стало известно, почему ДБР не задержало Романа Гринкевича раньше

19 января 2024 12:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стало известно, почему ДБР не задержало Романа Гринкевича раньше
Роман Гринкевич. Фото: Zaxid.net
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Объявленного в розыск Романа Гринкевича Государственное бюро расследований не могло задержать раньше. Все потому, что на тот момент не было достаточно доказательств преступной деятельности, и ведомство не имело законного права на задержание.

Об этом заявила советница по коммуникациям бюро Татьяна Сапьян в эфире Радио Свобода.

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Почему ДБР не задержало Романа Гринкевича раньше

"ДБР не имело законного права на тот момент, достаточно доказательств для того, чтобы объявлять подозрения. Когда пришли результаты экспертиз, когда были допрошены свидетели, когда было понятно, как это все происходило, тогда пять подозрений были объявлены по статьям о мошенничестве, создание и участие в преступной организации в этом уголовном производстве", — рассказала Сапьян.

Как известно, 17 января ДБР объявило о подозрении трем руководителям подконтрольных компаний семьи Гринкевичей. Сын Игоря Гринкевича — Роман — исчез и при этом не пересекал украинскую границу.

Дело Гринкевичей

Напомним, что ДБР задержал Гринкевича в конце декабря 2023 года, по подозрению в коррупции. Он хотел заплатить 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы силовики вернули изъятое имущество у подконтрольных ему компаний. Тогда следствие установило, что его компании выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Добавим, что львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, которому инкриминируют похищение Вооруженных сил Украины, так и не смог выйти из-под стражи. Его компании были одними из крупнейших поставщиков военной формы в Министерство обороны Украины.

17 января Государственное бюро расследований за процессуальное руководство Офиса генпрокурора объявило еще одно подозрение скандальному бизнесмену Игорю Гринкевичу. В настоящее время он находится в СИЗО.

19 января трое подозреваемых по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ заключены под стражу. Главным подозреваемым выступает львовский бизнесмен Игорь Гринкевич.

Минобороны
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Игорь Гринкевич

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