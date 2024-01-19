Стало відомо, чому ДБР не затримало Романа Гринкевича раніше

Роман Гринкевич. Фото: Zaxid.net

Романа Гринкевича, якого оголосили у розшук, Державне бюро розслідувань не могло затримати раніше. Все тому, що на той момент не було достатньо доказів злочинної діяльності й відомство не мало законного права на затримання.

Про це заявила радниця з комунікацій бюро Тетяна Сап'ян в ефірі Радіо Свобода.

Читайте також:

Чому ДБР не затримало Романа Гринкевича раніше

"ДБР не мало законного права на той момент, достатньо доказів для того, щоб оголошувати підозри. Коли прийшли результати експертиз, коли були допитані свідки, коли було зрозуміло, як це все відбувалося, саме тоді п’ять підозр було оголошено за статтями про шахрайство, створення та участь у злочинній організації в цьому кримінальному провадженні", — розповіла Сап'ян.

Як відомо, 17 січня ДБР оголосило про підозру трьом керівникам підконтрольних компаній родини Гринкевичів. Син Ігоря Гринкевича — Роман — зник і при цьому не перетинав український кордон.

Справа Гринкевичів

Нагадаємо, що ДБР затримало Гринкевича наприкінці грудня 2023 року, за підозрою в корупції. Він бажав заплатити 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, аби силовики повернули вилучене майно у підконтрольних йому компаній. Тоді слідство встановило, що його компанії виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Додамо, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якому інкримінують обкрадання Збройних сил України, так і не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.

17 січня Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генпрокурора оголосило ще одну підозру скандальному бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Наразі він перебуває у СІЗО.

19 січня трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ взято під варту. Головним підозрюваним виступає львівський бізнесмен Ігор Гринкевич.