Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Стало відомо, чому ДБР не затримало Романа Гринкевича раніше arrow

Стало відомо, чому ДБР не затримало Романа Гринкевича раніше

19 січня 2024 12:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Стало відомо, чому ДБР не затримало Романа Гринкевича раніше
Роман Гринкевич. Фото: Zaxid.net
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Романа Гринкевича, якого оголосили у розшук, Державне бюро розслідувань не могло затримати раніше. Все тому, що на той момент не було достатньо доказів злочинної діяльності й відомство не мало законного права на затримання. 

Про це заявила радниця з комунікацій бюро Тетяна Сап'ян в ефірі Радіо Свобода

Читайте також:

Чому ДБР не затримало Романа Гринкевича раніше 

"ДБР не мало законного права на той момент, достатньо доказів для того, щоб оголошувати підозри. Коли прийшли результати експертиз, коли були допитані свідки, коли було зрозуміло, як це все відбувалося, саме тоді п’ять підозр було оголошено за статтями про шахрайство, створення та участь у злочинній організації в цьому кримінальному провадженні", — розповіла Сап'ян. 

Як відомо, 17 січня ДБР оголосило про підозру трьом керівникам підконтрольних компаній родини Гринкевичів. Син Ігоря Гринкевича — Роман —  зник і при цьому не перетинав український кордон.

Справа Гринкевичів

Нагадаємо, що ДБР затримало Гринкевича наприкінці грудня 2023 року, за підозрою в корупції. Він бажав заплатити 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, аби силовики повернули вилучене майно у підконтрольних йому компаній. Тоді слідство встановило, що його компанії виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Додамо, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якому інкримінують обкрадання Збройних сил України, так і не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.

17 січня Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генпрокурора оголосило ще одну підозру скандальному бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Наразі він перебуває у СІЗО.

19 січня трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ взято під варту. Головним підозрюваним виступає львівський бізнесмен Ігор Гринкевич.

Міноборони
Львів
крадіжка
Львівська область
бізнес
ДБР
підприємці
Ігор Гринкевич

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі