Похороны Ирины Фарион — где во Львове состоится прощание с языковедом

Стало известно, где и когда состоится прощание с Ириной Фарион
Прощание с языковедом Ириной Фарион состоится во Львове. Похоронят профессора на Лычаковском кладбище.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.
Где и когда состоится прощание
Депутат отметил, что панихида об Ирине Фарион начнется в воскресенье, 21 июля, в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла на улице Театральной.
Проститься можно будет до 22:00 в храме.
"Похороны начнутся в понедельник, 22 июля, в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла", — говорится в сообщении.
Похоронят профессора на Лычаковском кладбище на центральной аллее, у могилы Владимира Ивасюка, поле № 22.
"Мы будем делать все, чтобы воплотить твою идею в жизнь и чтобы ты увидела Украину твоей мечты: украинскую, сильную, наступательную, Украину-победителя! Любим!" — написала в Facebook дочь Фарион София Семчишин.
Напомним, 19 июля во Львове от огнестрельного ранения в голову скончалась известный общественный деятель Ирина Фарион.
Во Львове продолжается специальная операция по поиску напавшего. Полиция проводит экспертизы и имеет несколько версий по поводу расстрела.
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