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Стало известно, где и когда состоится прощание с Ириной Фарион

20 июля 2024 14:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Похороны Ирины Фарион — где во Львове состоится прощание с языковедом
Языковед Ирина Фарион. Фото: AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Прощание с языковедом Ириной Фарион состоится во Львове. Похоронят профессора на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

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Где и когда состоится прощание

Депутат отметил, что панихида об Ирине Фарион начнется в воскресенье, 21 июля, в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла на улице Театральной.

Проститься можно будет до 22:00 в храме.

"Похороны начнутся в понедельник, 22 июля, в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла", — говорится в сообщении.

Де поховають Ірину Фаріон
Сообщение депутата Игоря Зинкевича в Facebook

Похоронят профессора на Лычаковском кладбище на центральной аллее, у могилы Владимира Ивасюка, поле № 22.

"Мы будем делать все, чтобы воплотить твою идею в жизнь и чтобы ты увидела Украину твоей мечты: украинскую, сильную, наступательную, Украину-победителя! Любим!" — написала в Facebook дочь Фарион София Семчишин.

Дата прощания с Фарионом
Сообщение дочери Ирины Фарион Софии Смечишин в Facebook

Напомним, 19 июля во Львове от огнестрельного ранения в голову скончалась известный общественный деятель Ирина Фарион.

Во Львове продолжается специальная операция по поиску напавшего. Полиция проводит экспертизы и имеет несколько версий по поводу расстрела.

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