Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Іриною Фаріон arrow

Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Іриною Фаріон

20 липня 2024 14:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Похорон Ірини Фаріон — де у Львові відбудеться прощання з мовознавицею
Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Прощання з мовознавицею Іриною Фаріон відбудеться у Львові. Поховають професорку на Личаківському кладовищі.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.

Читайте також:

Де і коли відбудеться прощання

Депутат зазначив, що панахида за Іриною Фаріон розпочнеться у неділю, 21 липня, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вулиці Театральна.

Попрощатися можна буде до 22:00 в храмі.

"Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла", — йдеться у повідомленні.

Де поховають Ірину Фаріон
Повідомлення депутата Ігоря Зінкевича у Facebook

Поховають професорку на Личаківському кладовищі на центральній алеї, неподалік могили Володимира Івасюка, поле № 22.

"Ми будемо робити все, щоб втілити твою ідею у життя, і щоб ти побачила Україну твої мрії: українську, сильну, наступальну, Україну-переможця! Любимо!"— написала у Facebook донька Фаріон Софія Семчишин.

Дата прощання з Фаріон
Повідомлення доньки Ірини Фаріон Софії Смечишин у Facebook

Нагадаємо, 19 липня у Львові від вогнепального поранення у голову померла відома громадська діячка Ірина Фаріон.

У Львові триває спеціальна операція з пошуку нападника. Поліція проводить експертизи та має кілька версій щодо мотиву розстрілу.

вбивство Львів стрілянина похорон Ірина Фаріон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні