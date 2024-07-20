Похорон Ірини Фаріон — де у Львові відбудеться прощання з мовознавицею

Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Іриною Фаріон
Прощання з мовознавицею Іриною Фаріон відбудеться у Львові. Поховають професорку на Личаківському кладовищі.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.
Де і коли відбудеться прощання
Депутат зазначив, що панахида за Іриною Фаріон розпочнеться у неділю, 21 липня, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вулиці Театральна.
Попрощатися можна буде до 22:00 в храмі.
"Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла", — йдеться у повідомленні.
Поховають професорку на Личаківському кладовищі на центральній алеї, неподалік могили Володимира Івасюка, поле № 22.
"Ми будемо робити все, щоб втілити твою ідею у життя, і щоб ти побачила Україну твої мрії: українську, сильну, наступальну, Україну-переможця! Любимо!"— написала у Facebook донька Фаріон Софія Семчишин.
Нагадаємо, 19 липня у Львові від вогнепального поранення у голову померла відома громадська діячка Ірина Фаріон.
У Львові триває спеціальна операція з пошуку нападника. Поліція проводить експертизи та має кілька версій щодо мотиву розстрілу.
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