Похорон Ірини Фаріон — де у Львові відбудеться прощання з мовознавицею

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: AFP

Прощання з мовознавицею Іриною Фаріон відбудеться у Львові. Поховають професорку на Личаківському кладовищі.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.

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Де і коли відбудеться прощання

Депутат зазначив, що панахида за Іриною Фаріон розпочнеться у неділю, 21 липня, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вулиці Театральна.

Попрощатися можна буде до 22:00 в храмі.

"Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення депутата Ігоря Зінкевича у Facebook

Поховають професорку на Личаківському кладовищі на центральній алеї, неподалік могили Володимира Івасюка, поле № 22.

"Ми будемо робити все, щоб втілити твою ідею у життя, і щоб ти побачила Україну твої мрії: українську, сильну, наступальну, Україну-переможця! Любимо!"— написала у Facebook донька Фаріон Софія Семчишин.

Повідомлення доньки Ірини Фаріон Софії Смечишин у Facebook

Нагадаємо, 19 липня у Львові від вогнепального поранення у голову померла відома громадська діячка Ірина Фаріон.

У Львові триває спеціальна операція з пошуку нападника. Поліція проводить експертизи та має кілька версій щодо мотиву розстрілу.