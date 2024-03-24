Стало известно, какой стратегический объект был поврежден в результате вражеской атаки на Львовщину

Подземное газохранилище во Львовской области. Иллюстративное фото: Нефтегаз

В результате вражеской атаки была повреждена наземная часть подземного газового хранилища "Нафтогаза" во Львовской области . В компании заявили, что этот инцидент не помешает поставкам газа украинским потребителям.

Об этом заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев в своем Facebook.

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Последствия атаки на газовое хранилище

По его словам, вражеской атакой была повреждена инфраструктура одного из украинских подземных хранилищ газа. Однако серьезных последствий нет.

"В результате утренней вражеской атаки на западе Украины произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа Укртрансгаз — Оператор газохранилищ Украины и было повреждено технологическое оборудование", — заявил глава Группы Нафтогаз.

Чернышев подчеркнул, что это не повлияет на поставки природного газа потребителям в Украину и что все обязательства перед клиентами будут выполнены без изменений. По его словам, ситуация находится под контролем специалистов и служб.

Чернышев подчеркнул, что сейчас проводятся работы по устранению повреждений согласно плану реагирования на аварийные ситуации. Он добавил, что пока нет угрозы для функционирования хранилища, поскольку газ хранится на большой глубине, и хотя поврежденный участок наземной инфраструктуры нуждается в ремонте, существуют достаточные резервные мощности для восстановления.

Напомним, что утром в воскресенье, 24 марта, атаковали Львовскую область.

Ранее мы писали, что в результате российской атаки повреждены объекты Нафтогаза.