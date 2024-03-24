Стало відомо, який стратегічний об'єкт було пошкоджено внаслідок ворожої атаки на Львівщину

Підземне газосховище на Львівщині. Ілюстративне фото: Нафтогаз

Внаслідок ворожої атаки була пошкоджена наземна частина підземного газового сховища "Нафтогазу" у Львівській області. У компанії заявили, що цей інцидент не зашкодить поставкам газу українським споживачам.

Про це заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов у своєму Facebook.

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Допис Олексія Чернишова. Фото: скриншот

Наслідки атаки на газове сховище

За його словами, ворожою атакою було пошкоджено інфраструктуру одного з українських підземних сховищ газу. Проте серйозних наслідків немає.

"Внаслідок вранішньої ворожої атаки на заході України сталося влучання в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу Укртрансгаз — Оператор газосховищ України і було пошкоджене технологічне обладнання", — заявив очільник Групи Нафтогаз.

Чернишов підкреслив, що це не вплине на поставки природного газу споживачам в Україні та що всі зобов’язання перед клієнтами будуть виконані без змін. За його словами, ситуація перебуває під контролем фахівців та відповідних служб.

Чернишов підкреслив, що зараз проводяться роботи з усунення пошкоджень згідно з планом реагування на аварійні ситуації. Він додав, що наразі немає загрози для функціонування сховища, оскільки газ зберігається на великій глибині, і хоча пошкоджена ділянка наземної інфраструктури потребує ремонту, існують достатні резервні потужності для відновлення.

Нагадаємо, що вранці в неділю, 24 березня, атакували Львівську область.

Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки пошкоджені об'єкти Нафтогазу.