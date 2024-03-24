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Росіяни вдруге вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Львівщині, — ОВА

24 березня 2024 10:23
оновлено: 10:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни вдруге вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Львівщині, — ОВА
Пошкоджений енергооб'єкт. Ілюстративне фото: Telegram/Рівненська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники вранці в неділю, 24 березня, атакували Львівську область. Попередньо, ворог вдруге вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в регіоні.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький в Telegram.

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"Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09.31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "Кинджалами", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, зафіксовано два влучання у той же обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися сьогодні вночі.

Козицький зазначив, що вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку — вони встигли переміститися у безпечне місце.

Козицький про атаку на Львівщину 24 березня
Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, вранці 24 березня на Львівщині лунали вибухи. За даними місцевих Telegram-каналів, ворог запустив аеробалістичні ракети "Кинджал" по Стрийському району.

Також ми писали, що вночі внаслідок масованої атаки у Львівській області було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Відомо, що під час нічної атаки на регіон росіяни використали 20 крилатих ракет та 7 дронів "шахед".

Львівська область
обстріли
ракети
війна в Україні
Максим Козицький

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