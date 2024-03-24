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Россияне второй раз ударили по объекту критической инфраструктуры на Львовщине, — ОВА

24 марта 2024 10:23
обновлено: 10:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне второй раз ударили по объекту критической инфраструктуры на Львовщине, — ОВА
Поврежденный энергообъект. Иллюстративное фото: Telegram/Ровенская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики утром в воскресенье, 24 марта, атаковали Львовскую область. Предварительно враг второй раз ударил по объекту критической инфраструктуры в регионе.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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"Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09.31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "Кинжалами", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, зафиксировано два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились сегодня ночью.

Козицкий отметил, что огнеборцев, которые тушили, вовремя предупредили об атаке — они успели переместиться в безопасное место.

Козицкий об атаке на Львовщину 24 марта
Скриншот поста Козицкого

Напомним, утром 24 марта во Львовской области раздавались взрывы. По данным местных Telegram-каналов, враг запустил аэробалистические ракеты "Кинжал" по Стрыйскому району.

Также мы писали, что ночью в результате массированной атаки во Львовской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Известно, что во время ночной атаки на регион россияне использовали 20 крылатых ракет и 7 дронов "шахед".

Львовская область
обстрелы
ракеты
война в Украине
Максим Козицкий

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