Львов понес убытки на миллиард гривен в результате российских обстрелов

Разрушенные дома во Львове. Фото: Львовский городской совет

Прошедшие на прошлой неделе российские обстрелы Львова привели к гибели семи и ранению десятков человек. Также город понес финансовый ущерб по меньшей мере на один миллиард гривен.

Об этом сообщили во Львовском городском совете в четверг, 12 сентября.

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Напомним, что в результате российских обстрелов Львова 4 сентября в двух районах Львова пострадали 189 домов. Из них 19 являются памятниками архитектуры и исторически ценными домами.

В общей сложности значительные разрушения получил 21 дом. 52 квартиры непригодны для проживания.

Осмотр квартир на наличие разрушений продолжается. Составлено 490 актов визуального осмотра. Кроме того, 460 помещений уже обследовано на наличие поврежденных окон и входных дверей.

На компенсацию за поврежденные окна и входную дверь поступило 44 заявления от жителей города.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко добавил, что некоторые разрушенные дома не подлежат восстановлению, поэтому их придется демонтировать.