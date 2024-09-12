Львів зазнав збитків на мільярд гривень внаслідок російського обстрілу

Зруйновані будинки у Львові. Фото: Львівська міська рада

Російські обстріли Львова, які сталися минулого тижня, призвели до загибелі сімох та поранення десятків людей. Також місто зазнало фінансових збитків щонайменше на один мільярд гривень.

Про це повідомили у Львівській міській раді у четвер, 12 вересня.

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Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Львова 4 вересня у двох районах Львова постраждали 189 будинків. З них 19 є памʼятками архітектури та історично цінними будинками.

Загалом значних руйнувань зазнав 21 будинок. 52 квартири є непридатні для проживання.

Огляд квартир на наявність руйнувань триває. Складено 490 актів візуального огляду. Окрім того, 460 помешкань вже обстежено на наявність пошкоджених вікон та вхідних дверей.

На компенсацію за пошкоджені вікна та вхідні двері надійшло 44 заяви від мешканців міста.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко додав, що деякі зруйновані будинки не підлягають відновленню, тож їх доведеться демонтувати.