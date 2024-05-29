Суд над Ириной Фарион во Львове — все подробности

Ирина Фарион на судебном заседании. Фото: Новини.LIVE

Апелляционный суд возобновил Ирину Фарион в должности профессора Львовской политехники. Выш должен компенсировать языковеду зарплату за полгода вынужденного прогула.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE из зала суда в среду, 29 мая.

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Львовский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и восстановил языковед Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Львовской политехники. Соответствующее постановление приняла коллегия судей в составе председательствующей Светланы Копняк, судей Светланы Бойко и Андрея Ниткевича.

Ирина Фарион просила отменить решение суда первой инстанции, который отказался восстановить его в должности профессора кафедры украинского языка, выплатить ему средний заработок за весь период вынужденного прогула и компенсировать ему все судебные издержки.

Представитель политехники подчеркнул, что решение суда первой инстанции и увольнения Ирины Фарион законны.

В результате апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Ирины Фарион. Решение Галицкого районного суда Львова от 7 февраля 2024 отменил и принял новое решение.

"Признать незаконным и отменить приказ ректора НУ "Львовская политехника" от 15 ноября 2023 об увольнении Фарион Ирины Дмитриевны с должности профессора кафедры украинского языка с 16 ноября 2023 года и приказ ректора от 28 ноября 2023 о внесении изменений в ноябрь. Восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка с 24 ноября 2023 года", — говорится в постановлении апелляционного суда.

Согласно постановлению суда Львовская политехника должна выплатить в пользу Ирины Фарион средний заработок за время вынужденного прогула в размере почти 124 тыс. грн, а также судебный сбор. Постановление апелляционного суда вступает в действие с момента провозглашения, но может быть обжаловано в кассации.

При рассмотрении дела апелляционный суд предлагал сторонам пойти на взаимные уступки и заключить мировое соглашение как вариант — изменить формулировку причины увольнения.

Суд спросил Ирину Фарион, согласилась бы она на увольнение "по собственному желанию", на что она ответила возражением. В приказе ректора политехники говорится об увольнении за совершение "аморального проступка".

"По моему мнению, увольнение настолько грубо, необоснованно, что я исключаю любой способ мирового урегулирования", — отметила Ирина Фарион. Юрист политехники подтвердил, что вопрос мирового соглашения с языковедом руководство вуза не обсуждало.

Также в суде Ирина Фарион апеллировала к тому, что по заключению лингвистической экспертизы, которую провел директор Института украинского языка Национальной академии наук Павел Гриценко, в ее высказываниях в программе "Рандеву" на 5 канале "отсутствуют контексты, унижающие честь и достоинство военнослужащих — каким, в частности, языковым признаком, отсутствуют призывы к каким-либо формам насилия в отношении военнослужащих и членов их семей.

Что известно о скандале с Фарион

В ноябре прошлого года Ирина Фарион скандально высказалась по поводу украинских военнослужащих, говорящих на русском языке.

Такие слова экснардепки возмутили украинское общество, в частности , студенты НУ "Львовская политехника" вышли на протест с требованием уволить ее за высказывания в отношении украинских военных. Фарион назвала детей " небольшевиками".

Уже 15 ноября Фарион был уволен из Львовского политехнического университета. Поэтому языковед подала иск в суд о приказе о его увольнении из Львовской политехники. Она потребовала признать его незаконным и отменить.