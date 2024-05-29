Суд над Іриною Фаріон у Львові — всі подробиці

Ірина Фаріон на судовому засіданні. Фото: Новини.LIVE

Апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки. Виш має компенсувати мовознавиці зарплату за пів року вимушеного прогулу.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE із залу суду у середу, 29 травня.

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Львівський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та поновив мовознавицю Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Львівської політехніки. Відповідну постанову ухвалила колегія суддів у складі головуючої Світлани Копняк, суддів Світлани Бойко та Андрія Ніткевича.

Ірина Фаріон просила скасувати рішення суду першої інстанції, який відмовився поновити її на посаді професорки кафедри української мови, виплатити їй середній заробіток за весь період вимушеного прогулу та компенсувати їй всі судові витрати.

Представник політехніки наголосив, що рішення суду першої інстанції та звільнення Ірини Фаріон є законними.

У результаті апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Ірини Фаріон. Рішення Галицького районного суду Львова від 7 лютого 2024 року скасував та ухвалив нове рішення.

"Визнати незаконним та скасувати наказ ректора НУ "Львівська політехніка" від 15 листопада 2023 року про звільнення Фаріон Ірини Дмитрівни з посади професорки кафедри української мови з 16 листопада 2023 року та наказ ректора від 28 листопада 2023 року про внесення змін до наказу від 15 листопада. Поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови з 24 листопада 2023 року", — сказано в постанові апеляційного суду.

Відповідно до постанови суду, Львівська політехніка має виплатити на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі майже 124 тис. грн, а також судовий збір. Постанова апеляційного суду вступає в дію з моменту проголошення, але ще може бути оскаржена в касації.

Під час розгляду справи апеляційний суд пропонував сторонам піти на взаємні поступки та укласти мирову угоду, як варіант — змінити формулювання причини звільнення.

Суд запитав Ірину Фаріон, чи погодилась би вона на звільнення "за власним бажанням", на що вона відповіла запереченням. У наказі ректора політехніки йдеться про її звільнення за вчинення "аморального проступку".

"На мою думку, звільнення настільки брутальне, необґрунтоване, що я виключаю будь-який спосіб мирового врегулювання", — зазначила Ірина Фаріон. Юрист політехніки підтвердив, що питання мирової угоди з мовознавицею керівництво вишу не обговорювало.

Також у суді Ірина Фаріон апелювала до того, що за висновком лінгвістичної експертизи, яку провів директор Інституту української мови Національної академії наук Павло Гриценко, в її висловлюваннях у програмі "Рандеву" на 5 каналі "відсутні контексти, які принижують честь і гідність військовослужбовців за будь-якою, зокрема, мовною ознакою, відсутні заклики до будь-яких форм насильства щодо військовослужбовців та членів їхніх сімей. Водночас висловнювання Фаріон стимулюють прагнення до володіння українською мовою, глибшого розуміння феномену та призначення української мови у будівництві держави та розвитку особистості".

Що відомо про скандал з Фаріон

Торік у листопаді Ірина Фаріон скандально висловилася щодо українських військовослужбовців, які розмовляють російською мовою.

Такі слова екснардепки обурили українське суспільство, зокрема студенти НУ "Львівська політехніка" вийшли на протест з вимогою звільнити її за висловлювання щодо українських військових. Фаріон назвала дітей "необільшовиками".

Вже 15 листопада Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Тому мовознавиця подала позов до суду щодо наказу про її звільнення з Львівської політехніки. Вона вимагала визнати його незаконним та скасувати.