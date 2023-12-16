Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Суд признал наличие у Львова исторического ареала — что это значит arrow

Суд признал наличие у Львова исторического ареала — что это значит

16 декабря 2023 14:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Суд признал наличие у Львова исторического ареала — что это значит
Центральная часть Львова. Фото: Tripmydream
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Верховный Суд Украины подтвердил наличие во Львове исторического ареала. Это делает необходимым соблюдение ограничений и требований законодательства при строительстве в этом городе.

Об этом говорится в постановлении, сообщило Министерство культуры и информационной политики.

Читайте также:

Новые правила для застройщиков во Львове

Верховный суд постановил, что застройщики должны соблюдать ограничения и требования, установленные законодательством об охране культурного наследия.

Это касается территории, которая принадлежит к историческому ареалу и его буферной зоне согласно историко-градостроительному плану Львова.

Кроме того, суд указал, что хотя научно-проектная документация по определению границ исторического ареала не утверждена, это не влияет на правовой статус территории, являющейся объектом культурного наследия, и не выводит ее из-под государственной охраны.

Ранее мы сообщали, что во Львове одно из укрытий до сих пор закрыто во время воздушной тревоги. Оно расположено на улице Наукова.

Напомним, что Владимир Зеленский совершил рабочую поездку во Львов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме