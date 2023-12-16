Суд признал наличие у Львова исторического ареала — что это значит

Центральная часть Львова. Фото: Tripmydream

Верховный Суд Украины подтвердил наличие во Львове исторического ареала. Это делает необходимым соблюдение ограничений и требований законодательства при строительстве в этом городе.

Об этом говорится в постановлении, сообщило Министерство культуры и информационной политики.

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Верховный суд постановил, что застройщики должны соблюдать ограничения и требования, установленные законодательством об охране культурного наследия.

Это касается территории, которая принадлежит к историческому ареалу и его буферной зоне согласно историко-градостроительному плану Львова.

Кроме того, суд указал, что хотя научно-проектная документация по определению границ исторического ареала не утверждена, это не влияет на правовой статус территории, являющейся объектом культурного наследия, и не выводит ее из-под государственной охраны.

Ранее мы сообщали, что во Львове одно из укрытий до сих пор закрыто во время воздушной тревоги. Оно расположено на улице Наукова.

Напомним, что Владимир Зеленский совершил рабочую поездку во Львов.