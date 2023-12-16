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Суд визнав наявність у Львова історичного ареалу — що це означає

16 грудня 2023 14:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Суд визнав наявність у Львова історичного ареалу — що це означає
Центральна частина Львова. Фото: Tripmydream
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Верховний Суд України підтвердив наявність у Львові історичного ареалу. Це робить необхідним дотримування обмежень і вимог законодавства під час будівництва у цьому місті.

Про це йдеться в постанові, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

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Верховний суд постановив, що забудовники повинні дотримуватися обмежень і вимог, встановлених законодавством про охорону культурної спадщини.

Це стосується території, яка належить до історичного ареалу та його буферної зони згідно з історико-містобудівним планом Львова.

Крім того, суд вказав, що хоч науково-проєктна документація щодо визначення меж історичного ареалу не затверджена, це не впливає на правовий статус території, яка є об’єктом культурної спадщини, і не виводить її з-під державної охорони. 

Раніше ми повідомляли, що у Львові одне з укриттів досі зачинене під час повітряної тривоги. Воно розташоване на вулиці Наукова. 

Нагадуємо, що Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Львова.

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