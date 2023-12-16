Суд визнав наявність у Львова історичного ареалу — що це означає

Центральна частина Львова. Фото: Tripmydream

Верховний Суд України підтвердив наявність у Львові історичного ареалу. Це робить необхідним дотримування обмежень і вимог законодавства під час будівництва у цьому місті.

Про це йдеться в постанові, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

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Верховний суд постановив, що забудовники повинні дотримуватися обмежень і вимог, встановлених законодавством про охорону культурної спадщини.

Це стосується території, яка належить до історичного ареалу та його буферної зони згідно з історико-містобудівним планом Львова.

Крім того, суд вказав, що хоч науково-проєктна документація щодо визначення меж історичного ареалу не затверджена, це не впливає на правовий статус території, яка є об’єктом культурної спадщини, і не виводить її з-під державної охорони.

Раніше ми повідомляли, що у Львові одне з укриттів досі зачинене під час повітряної тривоги. Воно розташоване на вулиці Наукова.

Нагадуємо, що Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Львова.