Суд визнав наявність у Львова історичного ареалу — що це означає
Верховний Суд України підтвердив наявність у Львові історичного ареалу. Це робить необхідним дотримування обмежень і вимог законодавства під час будівництва у цьому місті.
Про це йдеться в постанові, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
Нові правила для забудовників у Львові
Верховний суд постановив, що забудовники повинні дотримуватися обмежень і вимог, встановлених законодавством про охорону культурної спадщини.
Це стосується території, яка належить до історичного ареалу та його буферної зони згідно з історико-містобудівним планом Львова.
Крім того, суд вказав, що хоч науково-проєктна документація щодо визначення меж історичного ареалу не затверджена, це не впливає на правовий статус території, яка є об’єктом культурної спадщини, і не виводить її з-під державної охорони.
Раніше ми повідомляли, що у Львові одне з укриттів досі зачинене під час повітряної тривоги. Воно розташоване на вулиці Наукова.
Нагадуємо, що Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Львова.
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