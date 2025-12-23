Графики отключения света во Львове завтра 24 декабря перед Рождеством

Парень мчится на самокате по улице без света. Иллюстративное фото: УНИАН

Графики отключения света во Львове на завтра 24 декабря будут действовать в течение всего дня. Энергетики будут выключать электроэнергию почасово для шести очередей.

Об этом сообщает Львовоблэнерго.

Графики отключения света во Львове и области 24 декабря

Согласно обнародованному графику, на Львовщине электроснабжение будет отсутствовать два — три с половиной часа. Чтобы узнать, к какой очереди вы принадлежите, воспользуйтесь сайтом Львовоблэнерго и узнайте информацию в разделе "Почему нет света".

Напомним, что Россия атаковала объекты критической инфраструктуры во Львовской области во время массированной атаки на Украину ночью 23 декабря. Это привело к падению напряжения в контактной сети, поэтому в городе уменьшили количество общественного электротранспорта.

Также мы сообщали, что российские захватчики специально обстреливают энергетические объекты Украины. В частности, не стоит исключать возможной атаки со стороны России на Рождество и Новый Год.