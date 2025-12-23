Відео
Головна Львів Чи буде світло напередодні Різдва — графіки у Львові на завтра

Дата публікації: 23 грудня 2025 23:24
Графіки відключення світла у Львові завтра 24 грудня перед Різдвом
Хлопець мчить на самокаті вулицею без світла. Ілюстративне фото: УНІАН

Графіки відключення світла у Львові на завтра 24 грудня будуть діяти упродовж усього дня. Енергетики вимикатимуть електроенергію погодинно для шести черг.

Про це повідомляє Львівобленерго.

Читайте також:

Графіки відключення світла у Львові та області 24 грудня

Згідно з оприлюдненим графіком, на Львівщині електропостачання буде відсутнє дві — три з половиною години. Щоб дізнатися, до якої черги ви належите, скористайтесь сайтом Львівобленерго та дізнайтесь інформацію в розділі "Чому немає світла".

Коли не буде світла у Львові завтра 24 грудня
Графік відключень електроенергії у Львові 24 грудня. Фото: 

Нагадаємо, що Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області під час масованої атаки на Україну вночі 23 грудня. Це призвело до падіння напруги в контактній мережі, тому в місті зменшили кількість громадського електротранспорту.

Також ми повідомляли, що російські загарбники спеціально обстрілюють енергетичні об'єкти України. Зокрема, не варто виключати можливої атаки з боку Росії на Різдво та Новий Рік.

Львів Львівська область Укренерго світло графіки відключень світла
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
