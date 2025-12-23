Графіки відключення світла у Львові завтра 24 грудня перед Різдвом

Хлопець мчить на самокаті вулицею без світла. Ілюстративне фото: УНІАН

Графіки відключення світла у Львові на завтра 24 грудня будуть діяти упродовж усього дня. Енергетики вимикатимуть електроенергію погодинно для шести черг.

Про це повідомляє Львівобленерго.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключення світла у Львові та області 24 грудня

Згідно з оприлюдненим графіком, на Львівщині електропостачання буде відсутнє дві — три з половиною години. Щоб дізнатися, до якої черги ви належите, скористайтесь сайтом Львівобленерго та дізнайтесь інформацію в розділі "Чому немає світла".

Графік відключень електроенергії у Львові 24 грудня. Фото:

Нагадаємо, що Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області під час масованої атаки на Україну вночі 23 грудня. Це призвело до падіння напруги в контактній мережі, тому в місті зменшили кількість громадського електротранспорту.

Також ми повідомляли, що російські загарбники спеціально обстрілюють енергетичні об'єкти України. Зокрема, не варто виключати можливої атаки з боку Росії на Різдво та Новий Рік.