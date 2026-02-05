Видео
Видео

Света будет больше — какие у Львове завтра будут графики

Света будет больше — какие у Львове завтра будут графики

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 23:53
Отключение света во Львове 6 февраля — графики на завтра
Энергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики отключения света будут действовать во Львове завтра, 6 февраля. Однако некоторые очереди будут с электроэнергией в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram, передает Новини.LIVE.

Отключение света во Львове 6 февраля

Во Львове завтра будут действовать такие очереди почасовых отключений света:

  • 1.1 — свет будет в течение суток;
  • 1.2 — отключение с 17:30 по 21:00;
  • 2.1 — отключение с 14:00 по 17:30;
  • 2.2 — отключение с 03:30 по 07:00;
  • 3.1 — свет будет в течение суток;
  • 3.2 — отключение с 00:00 по 03:30;
  • 4.1 — свет будет в течение суток;
  • 4.2 — отключение с 10:30 по 14:00;
  • 5.1 — отключение с 21:00 по 00:00;
  • 5.2 — свет будет в течение суток;
  • 6.1 — свет будет в течение суток;
  • 6.2 — отключение с 07:00 по 10:30.
Відключення світла у Львові 5 лютого
Графики отключения света во Львове 6 февраля. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, 5 февраля во Львове раздавались взрывы. Российские оккупанты пытались дроном ударить по критической инфраструктуре.

Из-за российской атаки некоторые районы Львовщины временно остались без света. В то же время удалось избежать серьезных последствий.

Львов электроэнергия отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
