Отключение света во Львове 6 февраля — графики на завтра

Энергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики отключения света будут действовать во Львове завтра, 6 февраля. Однако некоторые очереди будут с электроэнергией в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram, передает Новини.LIVE.

Отключение света во Львове 6 февраля

Во Львове завтра будут действовать такие очереди почасовых отключений света:

1.1 — свет будет в течение суток;

1.2 — отключение с 17:30 по 21:00;

2.1 — отключение с 14:00 по 17:30;

2.2 — отключение с 03:30 по 07:00;

3.1 — свет будет в течение суток;

3.2 — отключение с 00:00 по 03:30;

4.1 — свет будет в течение суток;

4.2 — отключение с 10:30 по 14:00;

5.1 — отключение с 21:00 по 00:00;

5.2 — свет будет в течение суток;

6.1 — свет будет в течение суток;

6.2 — отключение с 07:00 по 10:30.

Графики отключения света во Львове 6 февраля. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, 5 февраля во Львове раздавались взрывы. Российские оккупанты пытались дроном ударить по критической инфраструктуре.

Из-за российской атаки некоторые районы Львовщины временно остались без света. В то же время удалось избежать серьезных последствий.