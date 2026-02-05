Відключення світла у Львові 6 лютого — графіки на завтра

Світла буде більше — як у Львові завтра діятимуть графіки
Дата публікації: 5 лютого 2026 23:53
Енергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Графіки відключення світла діятимуть у Львові завтра, 6 лютого. Однак деякі черги будуть з електроенергією упродовж доби.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram, передає Новини.LIVE.
Відключення світла у Львові 6 лютого
У Львові завтра діятимуть такі черги погодинних відключень світла:
- 1.1 — світло буде упродовж доби;
- 1.2 — відключення з 17:30 по 21:00;
- 2.1 — відключення з 14:00 по 17:30;
- 2.2 — відключення з 03:30 по 07:00;
- 3.1 — світло буде упродовж доби;
- 3.2 — відключення з 00:00 по 03:30;
- 4.1 — світло буде упродовж доби;
- 4.2 — відключення з 10:30 по 14:00;
- 5.1 — відключення з 21:00 по 00:00;
- 5.2 — світло буде упродовж доби;
- 6.1 — світло буде упродовж доби;
- 6.2 — відключення з 07:00 по 10:30.
Нагадаємо, 5 лютого у Львові лунали вибухи. Російські окупанти намагалися дроном вдарити по критичній інфраструктурі.
Через російську атаку деякі райони Львівщини тимчасово залишилися без світла. Водночас вдалося уникнути серйозних наслідків.
