Відключення світла у Львові 6 лютого — графіки на завтра

Графіки відключення світла діятимуть у Львові завтра, 6 лютого. Однак деякі черги будуть з електроенергією упродовж доби.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram, передає Новини.LIVE.

Відключення світла у Львові 6 лютого

У Львові завтра діятимуть такі черги погодинних відключень світла:

1.1 — світло буде упродовж доби;

1.2 — відключення з 17:30 по 21:00;

2.1 — відключення з 14:00 по 17:30;

2.2 — відключення з 03:30 по 07:00;

3.1 — світло буде упродовж доби;

3.2 — відключення з 00:00 по 03:30;

4.1 — світло буде упродовж доби;

4.2 — відключення з 10:30 по 14:00;

5.1 — відключення з 21:00 по 00:00;

5.2 — світло буде упродовж доби;

6.1 — світло буде упродовж доби;

6.2 — відключення з 07:00 по 10:30.

Нагадаємо, 5 лютого у Львові лунали вибухи. Російські окупанти намагалися дроном вдарити по критичній інфраструктурі.

Через російську атаку деякі райони Львівщини тимчасово залишилися без світла. Водночас вдалося уникнути серйозних наслідків.