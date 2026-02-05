Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Світла буде більше — як у Львові завтра діятимуть графіки

Світла буде більше — як у Львові завтра діятимуть графіки

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 23:53
Відключення світла у Львові 6 лютого — графіки на завтра
Енергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графіки відключення світла діятимуть у Львові завтра, 6 лютого. Однак деякі черги будуть з електроенергією упродовж доби.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла у Львові 6 лютого

У Львові завтра діятимуть такі черги погодинних відключень світла:

  • 1.1 — світло буде упродовж доби;
  • 1.2 — відключення з 17:30 по 21:00;
  • 2.1 — відключення з 14:00 по 17:30;
  • 2.2 — відключення з 03:30 по 07:00;
  • 3.1 — світло буде упродовж доби;
  • 3.2 — відключення з 00:00 по 03:30;
  • 4.1 — світло буде упродовж доби;
  • 4.2 — відключення з 10:30 по 14:00;
  • 5.1 — відключення з 21:00 по 00:00;
  • 5.2 — світло буде упродовж доби;
  • 6.1 — світло буде упродовж доби;
  • 6.2 — відключення з 07:00 по 10:30.
Відключення світла у Львові 5 лютого
Графіки відключення світла у Львові 6 лютого. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, 5 лютого у Львові лунали вибухи. Російські окупанти намагалися дроном вдарити по критичній інфраструктурі.

Через російську атаку деякі райони Львівщини тимчасово залишилися без світла. Водночас вдалося уникнути серйозних наслідків.

Львів електроенергія відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації