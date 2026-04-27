Главная Львов Температура снизится до -5 °С: погода во Львове на завтра

Температура снизится до -5 °С: погода во Львове на завтра

Дата публикации 27 апреля 2026 16:28
Прохладная погода. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области 28 апреля погоду будет определять выступление антициклона с центром над Северным морем. Существенных осадков не предвидится, но ночью будет сильный заморозок до 0...-5 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове 28 апреля

Синоптики рассказали, что завтра будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, но ночью и утром возможен слабый туман.

В то же время в течение дня будет преобладать ветер северо-западного направления с порывами 7-12 м/с. Ночью во Львовской области температура воздуха опустится до 0...-5 °С, однако днем воздух прогреется до +8...+13 °С.

Во Львове ночью тоже будет сильный заморозок - 0...-2 °С. Днем температура поднимется до +10...+12 °С.

Читайте также:

Пожарная опасность во Львове

Синоптики предупреждают, что 28 апреля высокая (4-й класс) и средняя (3-й класс), по северу территории местами чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

Якою буде погода у Львові 28 квітня
Прогноз пожарной опасности по Львовской области 28 апреля. Фото: facebook/LvivMeteo/

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, ранее в аэропорту Львова заявили о готовности к возобновлению полетов. В случае открытия неба первые рейсы могут появиться уже через несколько недель.

Также мы сообщали, что 23 апреля во Львове раздавалась стрельба. Неизвестный мужчина начал стрелять из окна. Полиция оперативно его задержала.

морозы температура воздуха Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама

