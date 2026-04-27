Температура снизится до -5 °С: погода во Львове на завтра

Прохладная погода.

Во Львове и Львовской области 28 апреля погоду будет определять выступление антициклона с центром над Северным морем. Существенных осадков не предвидится, но ночью будет сильный заморозок до 0...-5 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове 28 апреля

Синоптики рассказали, что завтра будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, но ночью и утром возможен слабый туман.

В то же время в течение дня будет преобладать ветер северо-западного направления с порывами 7-12 м/с. Ночью во Львовской области температура воздуха опустится до 0...-5 °С, однако днем воздух прогреется до +8...+13 °С.

Во Львове ночью тоже будет сильный заморозок - 0...-2 °С. Днем температура поднимется до +10...+12 °С.

Пожарная опасность во Львове

Синоптики предупреждают, что 28 апреля высокая (4-й класс) и средняя (3-й класс), по северу территории местами чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

Прогноз пожарной опасности по Львовской области 28 апреля. Фото: facebook/LvivMeteo/

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

