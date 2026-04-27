Температура знизиться до -5 °С: погода у Львові на завтра

У Львові та Львівській області 28 квітня погоду визначатиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Істотних опадів не передбачається, але вночі буде сильний заморозок до 0...-5 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові 28 квітня

Синоптики розповіли, що завтра буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається, але вночі та вранці можливий слабкий туман.

Водночас упродовж дня переважатиме вітер північно-західного напрямку з поривами 7-12 м/с. Вночі у Львівській області температура повітря опуститься до 0...-5 °С, проте вдень повітря прогріється до +8...+13 °С.

У Львові вночі теж буде сильний заморозок — 0...-2 °С. Вдень температура підніметься до +10...+12 °С.

Пожежна небезпека у Львоі

Синоптики попереджають, що 28 квітня висока (4-й клас) та середня (3-й клас), по півночі території місцями надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Прогноз пожежної небезпеки по Львовівській області 28 квітня. Фото: facebook/LvivMeteo/

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.

