Головна Львів Температура знизиться до -5 °С: погода у Львові на завтра

Температура знизиться до -5 °С: погода у Львові на завтра

Дата публікації: 27 квітня 2026 16:28
Прохолодна погода. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області 28 квітня погоду визначатиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Істотних опадів не передбачається, але вночі буде сильний заморозок до 0...-5 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології. 

Погода у Львові 28 квітня

Синоптики розповіли, що завтра буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається, але вночі та вранці можливий слабкий туман

Водночас упродовж дня переважатиме вітер північно-західного напрямку з поривами 7-12 м/с. Вночі у Львівській області температура повітря опуститься до 0...-5 °С, проте вдень повітря прогріється до +8...+13 °С.

У Львові вночі теж буде сильний заморозок — 0...-2 °С. Вдень температура підніметься до +10...+12 °С.

Пожежна небезпека у Львоі

Синоптики попереджають, що 28 квітня висока (4-й клас) та середня (3-й клас), по півночі території місцями надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Прогноз пожежної небезпеки по Львовівській області 28 квітня. Фото: facebook/LvivMeteo/

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні. 

морози температура повітря Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
